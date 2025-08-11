ALIEN: EARTH Review: Your Next Epic Sci-fi Series Obsession Is Here

This review is based on the first six episodes. FX’s "Alien: Earth” premieres with two episodes on Tuesday, August 12 on Disney+ in Canada at 5pm PT / 8pm ET, and on the FX linear channel at 8pm ET/PT.

By 2120 all global governments had fallen and Earth is now run by five big corporations: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic, and Threshold. People coexist with cyborgs (humans with both biological and artificial parts) and synthetics (humanoid robots with AI). But everything shifts when the brilliant founder and CEO of Prodigy, Boy Kavalier, unlocks a new tech: hybrids (humanoid robots with human consciousness). The first hybrid prototype, Wendy, kicks off a whole new era in the quest for immortality.

When Weyland-Yutani’s deep space research vessel, the USCSS Maginot, crash-lands on Earth, on Prodigy Island, Wendy and her ‘Lost Boys’ volunteer to go to the crash site and help. They make a fateful discovery that puts them face-to-face with the planet’s greatest threat(s). Wendy and the other hybrids encounter mysterious life forms more terrifying than anyone could have ever imagined.

It was once said, 'In space no one can hear you scream'.

That tagline for the original Alien film back in 1979 has resonated for over four decades. Now, in 2025, no one can hear you scream even in the comfort of your own home. Only because everyone else in the room with you is screaming as well, drowning out your cries in surprise and horror.

FX’s Alien: Earth was created for television and executive-produced by Noah Hawley, and will be your new sci-fi horror obsession for the next few weeks. Once again, a major studio has taken an admired sci-fi franchise and made a long-form story, proving this is the way to go. Take your time, enjoy the moments, there is no rush. Alien: Earth is such a fine, slow-burn series, building off of moments of abject horror and terror.

In the timeline, we now know that Alien: Eearth takes place two years before Ridley Scott's seminal sci-fi horror movie. Weyland-Yutani will not learn their lesson during this series, or they won't get what they wanted, so they’ll keep letting infected vessels like the Nostromo return to Earth.

Through the course of the first six episodes, events before and after the crash are explored. Wendy learns more about herself and what it means to be 'human'. Add to the mix a dash of corporate espionage and deal-making between Kavlier and Yutani as the latter tries to get the contents of that ship back, by any means neccesary, while the cargo itself has other ideas.