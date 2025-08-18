KEEPER New Teaser Trailer: So Good It's Worth Repeating Itself

YOU CAN'T HOLLER DOWN OUR RAIN BARREL,

We think we call agree, you can't pin Osgood Perkins down to one specific sub-genre. Never making the same movie twice, the only known quantity is that his films will certainly provoke their audience. His third movie in as many years, Keeper, look like it will be no exception.

A romantic anniversary trip to a secluded cabin turns sinister when a dark presence reveals itself, forcing a couple to confront the property's haunting past.

Keeping up with Neon's penchant to do clever marketing the new teaser trailer for Keeper repeats itself. First we watch it play from Liz's (Tatiana Maslany) perspective, then from her huband Malcolm's (Rossif Sutherland). The structure is the same, the narration repeats, but there are slight changes to the visual elements in the edit. You watch it and you say to yourselk, Yep, that sure is an Osgood Perkins movie.

Mission accomplished.