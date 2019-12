Night Terrors Film Festival runs on its 5th year; reveals 2020 Official Selection!

Night Terrors Film Festival returns for the 5th year in a row, again hosted by actor Kim Sønderholm .

This time the official selection consists of 20 short films and one music video. And the list looks like this:

Powersolo: Lonely Gal (Peder Pedersen, Denmark)

Scavenger (Henrik Bjerregaard Clausen, Denmark)

Stalag III-C (Jason Rogan, Belarus)

The Headless Hipster (Chris Remerowski, Canada)

Altered (Mathieu Durand, France)

Paralysis (Joseph Valentino Palau, Denmark)

Revenant Relocation Officers (Robert Duncan, UK)

Adima (Harinarayan Rajeev, Canada)

Decoyed (Pezhmann Mokary, Denmark)

Tlaloc Sacrificium (Ivan Lo Conte, UK)

Atomic Ed (Nicolas Hugon, France)

[INTERMISSION!]

Shower (Jesse Haaja, Finland)

Dona & Vixen (Alasdair Melrose, UK)

Beauty Juice (Natasha Halevi, USA)

Noctámbulos (Romén Rivero, Spain)

Mise En Abyme (Edoardo Smerilli, Italy)

Rood (Falko Jakobs, Germany)

Goldblooded (Tom Skowronski, USA)

Anacronte (Raúl Koler & Emiliano Sette, Argentina)

Blue Blood (Lars Janssen, Netherlands)

The Barefoot Virgin (Lone Fleming, Spain)

Attend Night Terrors in Copenhagen, February 7 - read more at https://www.facebook.com/events/2463975550524568/