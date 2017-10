MR. DENTONN: Is This Spanish Horror Short Film The Most Programmed And Awarded of All Time?

For the past three years Ivan Villamel's short film Mr. Dentonn has been touring the world playing at every conceivable film festival that it is entirely possible that since it has been on the road festivals have come and gone, thus the cycle of life continues. Calling it a whirlwind tour is a bit of an understatement.

To date, Mr. Dentonn has played and is still booked to play at 510 film festivals around the world. The complete list of festivals and the 100+ awards his film has won can be found below.

So you would think that this would be some kind of world record, that the folks at Guinness would be all over it. You would like to think so, wouldn't you? Last year Villamel approached Guinness with all the documentation needed to set his place at the big peoples' table. While they acknowledge that the short film has played at a fuck tonne (not the official status) of festivals it could not be included in the book because the film was of the terror genre.

So it is more of a moral victory for Villamel for the moment. He is talking with producers about the project so the short is not online for the moment. But we have a trailer for you below. Perhaps with the many, many film festivals Mr. Dentonn has played at over the past three years you will recognize ti from a festival you went to.

“On a cold winter night, Laura reads his brother David the story of a strange creature that attacks children. Suddenly, a shiver runs Laura’s body, feeling a strange presence in the house. It’s him” "Mr.Dentonn", directed by Ivan Villamel, produced by Harmonica Films & Mordisco Films, and played by Irene Aguilar, Kaiet Rodriguez and Ander Pardo, has broken records in its genre, becoming the most awarded and selected horror short film of all time worldwide, with 500 official selections and more than 120 international awards, in addition to more than 1200 award nominations and 1500 screenings around the world. It has been part of worldwide reference festivals in fantastic/horror genre; "International Film Festival of Sitges", "Screamfest Horror Film Festival Los Angeles", "Fantasia International Film Festival", etc ... among an uncountable list of referents including Oscars Qualifying Festivals ("Cleveland International Film Festival "," Leeds International Film Festival "), three times nominated for the prestigious Silver Meliès to the Best European Fantastic Short Film. His tour in festivals makes" Mr.Dentonn" an exception within the genre of horror, achieving that historical mark of most awarded and selected horror short film in history. Its creators are already working to find funding for the feature film project of "Dentonn", where it could fully develop the mythology of the character.

“MR.DENTONN”

